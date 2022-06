ROVIGO - È stato presentato oltre un anno fa, il 26 giugno 2021, ma per vederlo attuato, a quanto pare, dovrà passare altro tempo. Il Piano del traffico, lo strumento che cambierà il volto della viabilità cittadina, attualmente è ancora al vaglio degli uffici e della giunta di Palazzo Nodari che stanno mettendo a punto modifiche e integrazioni. Per questo motivo i tempi del Piano del traffico si sono allungati , tant’è che dalla presentazione ai cittadini della prima versione non si è ancora arrivati al passaggio in giunta. Nel mezzo ci sono state tutta una serie di verifiche e considerazioni ed elementi nuovi con cui fare i conti. Uno di questi elementi è il Piano della sosta , che è ancora in fase di elaborazione. A spiegarlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, titolare della delega alla Viabilità da quando, proprio il 26 giugno 2021, l’allora assessore Patrizio Bernardinello ha rassegnato le dimissioni, un’ora dopo aver presentato pubblicamente , in modalità virtuale, il Piano del traffico. «Con il dirigente Christian Scalabrin - spiega il sindaco - e cartografia alla mano , stiamo facendo una ricognizione di tutte le aree di sosta presenti in città e una volta conclusa, il Piano del traffico sarà integrato anche con un Piano della sosta».

Una sorta di censimento di tutti i parcheggi del territorio comunale che ha allungato i tempi del Piano della viabilità. Tempi che Gaffeo delinea sommariamente illustrando il percorso che il Piano dovrà compiere dopo essere stato approvato dall ’esecutivo. «Una volta portato in giunta, da lì in avanti partirà l’attività di consultazione di tutti i portatori d’interesse, categorie economiche, associazioni, cittadini. La consultazione sarà inserita in un progetto ben definito che prevede il recepimento delle proposte presentate. Alcune, tra l’altro, le abbiamo già ricevute in fase preliminare e ne abbiamo tenuto conto , ma con la consultazione ci sarà modo per tutti di esprimersi».



ZONA LIMITATA AL DUOMO



Altro elemento di novità, tra l’altro già annunciato nei mesi scorsi proprio dal sindaco, è l’estensione della zona a traffico limitato nel centro storico, tema sul quale Gaffeo puntualizza: «I dati Istat dicono che siamo la città, tra i 13 capoluoghi di provincia con meno di 60mila abitanti del N ord e C entro Italia, con la quantità di Z tl inferiore in assoluto. Di gran lunga inferiore. Ribadisco: lo dice l’Istat. Per questo abbiamo avviato un ragionamento sostenibile per l’allargamento della Z tl in termini di vivibilità della città. Alcune indicazioni le abbiamo già date, per esempio per quanto riguarda piazza Merlin, dove siamo già intervenuti. Sarebbe necessario, però, allargare la Z tl anche dall’altra parte d i corso del Popolo. Chiarisco: il Corso aperto alle auto non è in discussione perché due blocchi di Ztl devono essere collegati tra loro. La bozza di Piano prevede un’estensione della Ztl in zona Duomo. E per quanto riguarda via Badaloni, arriviamo anche alla riqualificazione dei portici. Il mio sogno è la sua pedonalizzazione».



SENSI DI MARCIA MODIFICATI



Con la Ztl in piazza Duomo, le auto che da corso del Popolo svolteranno verso piazza Caffaratti, troveranno il senso unico di marcia invertito lungo via Casalini: il traffico sarà deviato a sinistra per tornare sul Corso attraverso via Pighin. I l fatto che il nuovo tribunale sia situato in piena Z tl , per Gaffeo non è un problema: «C’è un parcheggio potenziale da 260 posti auto al centro commerciale Le Torri che può essere utilizzato , ma che non dipende da noi perché di mezzo c’è un fallimento. Si trova a 30 metri dal centro: è evidente che il parcheggio di servizio per il nuovo tribunale sarà per forza quello».

Dalla parte opposta del Corso, invece, la Z tl riguarderà «il circuito delle tre piazze : Vittorio Emanuele, Garibaldi e Merlin - chiude Gaffeo - e ci saranno dei sensi unici che saranno invertiti». Uno di questi sarà quello istituito su via Verdi che tornerà a essere percorsa da via Mazzini verso via IV Novembre, anche questa con senso di marcia invertito verso via Silvestri.