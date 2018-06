Parcheggi, aumenti rinviati a luglio. E già si pensa a nuove zone blu

di Roberta Merlin

ROVIGO - Ieri mattina gli automobilisti, con non poco malumore, in previsione del rincaro della sosta annunciata dal Comune hanno aggiunto ai parchimetri del centro storico qualche monetina in più. Durante la pausa pranzo, il cliente di qualche bar ha anche abbandonato in tutta fretta il tavolino per andare a rifocillare il parchimetro, per paura di ritrovarsi la tanto temuta multa sul parabrezza. La nuova delibera sulla sosta prevede infatti lo stop al bonus parcheggio che era stato concesso dalle 13.30 alle 14.30. E, invece, dopo qualche ora gli automobilisti si sono accorti che si è trattato solo di un falso allarme. Nessun aumento della sosta è infatti entrato in vigore ieri.NUOVE LINEE BLULe nuove tariffe dei parcheggi blu annunciate da palazzo Nodari per giugno non sono infatti ancora attive. Il rincaro dei parcheggi è slittato di un mese: partirà infatti il primo di luglio. L'aumento della tariffa oraria per la sosta in centro subisce dunque un altro stop. «Le nuove tariffe però assicura l'assessore alla Viabilità e al Commercio Luigi Paulon entreranno in vigore probabilmente dal primo luglio. Asm Spa, la società partecipata che gestisce i parcheggi a pagamento, ha assegnato a una ditta i lavori da eseguire per aggiornare il tariffario. Dovranno infatti essere cambiate le tabelle dei parchimetri e quelle presenti nei vari punti della città. Non solo: La rivoluzione dei parcheggi prevede anche nuove linee blu, ad esempio in via Miani dove, da un lato, sorgerà anche una pista ciclabile per permettere agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza»...