ROVIGO

Un gioiello nel cuore di Rovigo, con una storia particolare e un ruolo importante da giocare sul piano della cultura. Palazzo Angeli vuole essere il più possibile aperto alla città e, compatibilmente con il suo ruolo di sede universitaria, guarda al dopo pandemia per ospitare iniziative di spessore.

Di proprietà del Comune e restituito all’uso grazie all’impegno economico della Fondazione Cariparo, oggi l’edificio ospita la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara (317 gli studenti iscritti sui duemila complessivi che studiano a Rovigo), mentre l’ultimo piano è destinato agli uffici amministrativi del Cur. L’anno scorso ha fatto da cornice a diversi eventi prestando i suoi spazi a iniziative importanti, da “Rovigo città che legge” a Solidaria, da convegni a presentazione di libri storici. «Il lavoro di squadra – commenta Diego Crivellari, presidente del Cur - è stato prezioso e significativo per l’intensa attività svolta, grazie alla struttura del Cur che svolge un lavoro insostituibile. Abbiamo cercato di proiettare all’esterno il suo ruolo rendendolo un soggetto in grado di svolgere attività culturali anche in senso lato. Sempre più soggetti ci contattano per collaborare e l’ateneo ferrarese, cui il palazzo è concesso, è molto attento alle iniziative da sviluppare».



PROSPETTIVE



Un’attività che non si è fermata con l’emergenza legata alla pandemia, malgrado le ovvie limitazioni imposte dalla misure di contenimento del contagio. «Dopo mesi di chiusura -aggiunge Crivellari - il palazzo, però, è tornato pienamente funzionante e veder ripartire le attività riscalda il cuore. Ora si può riprendere anche a pianificare attività culturali». Le iniziative passano ovviamente dalla concertazione con l’Università di Ferrara, ma il Cur vuole mantenere il più possibile il palazzo aperto alla città. Nel calendario dell’anno scorso, ad esempio, sono rientrate molte iniziative legate all’innovazione e alla formazione. Altrettanto importanti i convegni come quello dedicato alla figura di Giacomo Matteotti “penalista”, o la presentazione del libro “2 giugno 1946. Storia di un referendum” scritto da Federico Fornaro. L’evento Solidaria ha scelto palazzo Angeli per parlare di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati mentre Cna vi ha organizzato a novembre “Il network dell’innovazione a Rovigo”. Molti di questi appuntamenti hanno coinvolto gli studenti.



TURISMO



Altrettanto successo hanno avuto le visite guidate organizzate nell’edificio dove sono stati scritti capitoli importanti della storia cittadina. «Visite che si sono svolte a numero chiuso e con presenze limitate - aggiunge Crivellari - ma premiate da un grande interesse a riprova di quanto ripaghino gli sforzi per promuovere all’esterno il patrimonio architettonico locale». Finito di costruire nel 1780 su progetto dall’architetto veronese Francesco Schiavi su richiesta del conte Giovanni Battista Angeli, l’edificio si trova proprio nella zona e delle Due Torri e a due passi da Palazzo Roverella, quindi un gioiello da sfruttare realizzando un circuito turistico ad hoc per ammirare chicche come le meravigliosa sala blu.