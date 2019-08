Emergenza personale all'Ulss 5: in ospedale arrivano i medici-ragazzini

di Alice Sponton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - «Una boccata d’ossigeno: speriamo nell’arrivo di almeno 12-15 medici». Antonio Compostella, direttore generale dell’Ulss 5 polesana, commenta così la decisione della Regione di assumere 500 giovani laureati in Medicina non ancora in possesso della specializzazione.La decisione della Giunta Zaia è una risposta concreta al problema pressante, storico e ormai preoccupante, della carenza dei medici. In Veneto ne mancano 1.300. Sono stati aperti bandi, reclutati medici già pensionati, ma non è bastato a frenare il problema.