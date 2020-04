Alle 18 scatta il "fuori tutti": runner, ciclisti e tennisti si prendono la città

ROVIGO Non ci hanno pensato due volte i rodigini ad approfittare subito della nuova ordinanza della Regione che dalle 18 di ieri dava il via libera alle passeggiate in città. Nel tardo pomeriggio il centro e le vie della periferie si sono riempite di runner, ciclisti e cittadini usciti di casa per prendere un po’ d’aria e fare esercizio fisico senza più limiti metrici. A spasso, dopo il via libera di Zaia, non solo tanti genitori con bambini, ma anche diversi anziani, alcuni usciti di casa per la prima volta dopo settimane, incoraggiati anche dal calo dei contagi. Una passeggiata in centro per guardare le vetrine in attesa della prossima riapertura e magari acquistare del gelato, un libro o per respirare un po’ di normalità in una città ancora spenta dal lockdown. C’è anche chi si è messo a giocare a tennis contro il campanile della Rotonda e i vigili urbani hanno dovuto rimettere le transenne alle piste ciclabili che sono state spostate, permanendo il divieto di usarle.



LA GENTE IN STRADA

L’ordinanza di Zaia che anticipa di qualche giorno il nuovo Dpcm del Governo annunciato domenica sera dal premier Conte, a Rovigo, come altrove, sembra essere stata percepita come una sorta di “libera tutti” che ha fatto inciampare qualcuno anche in leggerezze come chiacchiere e saluti a meno di un metro. Ieri, a passeggio, non era difficile imbattersi in runner o ciclisti con la mascherina abbassata. Come spesso accade in caso di confusione normativa, con regole che cambiano a distanza di poche ore, il via libera alle passeggiate entro i confini comunali ha creato un po’ di caos in merito a rispetto dei comportamenti da tenere per contenere i contagi.

Da oggi il problema che il sindaco Edoardo Gaffeo dovrà affrontare sarà quello di evitare, con i mezzi a disposizione, il formarsi di pericolosi assembramenti non solo in città, ma anche nei parchi e sulle piste ciclabili. «Apriremo i parchi e le ciclabili in piena sicurezza - annuncia il sindaco - anche se Zaia ha dato il via libera alle passeggiate, non possiamo levare subito le transenne da queste aree, in quanto è nostra responsabilità garantire la sicurezza dei cittadini attraverso dei controlli mirati al rispetto delle ordinanze regionali e comunali. Stiamo preparando un piano di progressiva apertura studiando ogni modalità di controllo su potenziali assembramenti.».



Parchi e piste ciclabili apriranno prima del 4 maggio? «Non è detto. Stiamo valutando con attenzione le tempistiche. Dobbiamo individuare una modalità di controllo per permettere ai cittadini di frequentare queste aree in piena sicurezza».



A vigilare sul rispetto delle regole all’interno dei parchi e lungo le ciclabili della città potrebbero essere, oltre alla polizia locale, anche dei “guardiani” individuati dal Comune magari tra gli ex appartenenti alle forze dell’ordine o a qualche volontario che in questo periodo si è messo a disposizione dell’emergenza. Il compito richiederà, però, spiega Gaffeo, «una formazione ad hoc. Nel caso si decida di affidare la vigilanza delle aree pubbliche al fine di evitare assembramenti, ci dovrà essere una opportuna formazione sul tipo di servizio di controllo da fare».



VIGILANZA

Il guardiano anti-assembramento, munito di pettorina comunale, potrebbe essere una presenza fissa anche lungo le ciclabili per consigliare ai ciclisti di mantenere le distanze. Tra le proposte, c'è chi avanza anche l'ipotesi di impiegare nel servizio di vigilanza straordinario i controllori della sosta di Asm, in questo momento fuori servizio in quanto il parcheggio in centro resterà gratuito fino al termine dell'emergenza. Per il momento il Comune non ha ancora chiaro quale strumento utilizzare per garantire la sicurezza di aree che potrebbero essere prese d'assalto dai rodigini, in particolare chi abita in condomini privi di spazi verdi. Lo stesso decreto governativo rimanda ai sindaci la decisione di aprire ed eventualmente richiudere parchi e piste ciclabili nel caso dell'impossibilità di controllare in modo efficace gli assembramenti. Nessuna segnalazione di assembramenti è arrivata al Comune in merito ai cimiteri, la cui apertura progressiva arriverà a regime entro la settimana.