Paga con Easy Park, ma prende la multa: è guerra con i vigili

ROVIGO - Ha pagato la sosta, ma è stato multato lo stesso. A Rovigo succede anche questo, ed è bene stare attenti perché l'insidia è nascosta. Come ha scoperto sulla propria pelle il 37enne impiegato di banca Massimo Miola, residente a Lendinara, pagare con Easy Park, l'app per smartphone che consente di pagare e gestire la sosta senza dover fare la spola con il parchimetro e pagando solo per il tempo effettivo: sbagliare il codice della zona, fra centro e semicentro, con una differenza di 10 centesimi l'ora, può voler dire trovarsi sul parabrezza una multa da 42 euro. La contestazione riportata nel verbale è «sosta in area regolamentata a parcometro senza azionare il dispositivo ed esporre ricevuta». Messa così, almeno a giudicare dalla ricevuta del parcheggio di Easy Park prodotta da Miola, quanto scritto sulla multa sarebbe palesemente falso, perché il problema è totalmente