ADRIA - «È come se chiudessero lo stadio di San Siro, o l’Allianz stadium della Juventus». Il metro di paragone è questo per il territorio del Delta, davanti alle conseguenze per l’economia locale derivate d alla chiusura dell’Adria International Raceway. Ma gli effetti sull’indotto, che colpiscono «almeno 400 persone, soprattutto tra Adria, Porto Viro, Porto Tolle e Taglio di Po» , a oltre 2 mesi dalla chiusura, e con all’orizzonte solo la speranza di una soluzione in extremis prima del 31 marzo, data della vendita all’asta dei beni immobiliari dell’impianto a Cavanella Po inaugurato nel 2002, arrivano anche in altre località vicine, come Chioggia , e nel Padovano e in Emilia-Romagna, hanno spiegato ieri mattina , a Rovigo , gli imprenditori e gli amministratori locali protagonisti in via Celio di un sit-in davanti alle sedi della Provincia e della Prefettura.



VERTICE IN PROVINCIA



Hanno esposto gli striscioni “Difendiamo l’autodromo” e “Salviamo l’autodromo di Adria”. Poi l’iniziativa ha avuto il momento centrale nell’incontro con il presidente della Provincia Enrico Ferrarese, che ha raccolto le istanze e ha chiesto di definire una linea generale per coinvolgere le istituzioni in un percorso. Ferrarese ha confermato il massimo impegno nella vicenda, anche da parte del prefetto Clemente Di Nuzzo: «Sta facendo molto, anche oltre il suo ruolo». A Ferrarese, la quindicina di partecipanti al vertice ha indicato subito, visti i tempi stretti rispetto all’asta in calendario, le necessità di “riaprire” e “velocizzare, nel rispetto delle norme”, perché , se no , “passano degli anni” , secondo i tempi giudiziari. «Se si seguono le procedure - commentava a margine dell’incontro l’ex vice sindaco di Adria Federico Simoni - il rischio è di restare impantanati. Una gestione commissariale o concordata dell’autodromo, costituendo un fondo dove raccogliere gli utili a garanzia dei creditori, può essere la via da percorrere».



GESTIONE STRAORDINARIA



«Un’amministrazione straordinaria nel rispetto dei creditori - ha ribadito anche l’ex senatore Bartolomeo Amidei - consentirebbe all’economia di ripartire e di confermare il potenziale di crescita che l’indotto mostrava di avere». Potesse essere questa una soluzione praticabile, farebbe entrare - è stato detto durante l’incontro - soldi in cassa per il ristoro dei creditori, e spegnerebbe il segnale di allarme per chi lavorava all’interno dell’autodromo e per l’indotto. «Parliamo dei titolari di attività di somministrazione e ristorazione, albergatori, bed and breakfast e affittacamere, ma anche della parrucchiera che faceva la messa in piega alla signora nel tempo in cui il figlio correva in go kart ; e di negozi di alimentari, di officine meccaniche e negozi di bici che vendevano pacchi interi di integratori - spiegavano tra gli intervenuti Daniele Tecchiati e l’ex sindaco di Adria e consigliere comunale Massimo Barbujani - perché chi arrivava all’autodromo poi andava anche a conoscere il Delta». «E scoprendo un paesaggio unico, fatto di bellezze che prima non conosceva, poi tornava da turista», ha fatto eco il ristoratore Pino Longo, titolare di un ristorante-pizzeria che dopo la chiusura dell’autodromo ha dovuto «lasciare a casa due persone che lavoravano abitualmente secondo il calendario dell’autodromo».

L’ Adria International Raceway - affermatosi non solo come impianto sportivo - è diventata negli ultimi 20 anni un riferimento nell’indotto «per aumentare i ricavi in bassa stagione», ha ricordato l’assessore a Taglio di Po Davide Marangoni. « E le gare Fia venivano titolate “Venice race”, tanto per dare un’idea della dimensione», ha ricordato il consigliere comunale adriese Lamberto Cavallari. Che poi ha puntualizzato: «Più della procedura fallimentare, pesa una battaglia giudiziaria che dura da anni. Ma il nodo della faccenda è nella novantina di cause in corso».



IL CASO IN REGIONE



Sul caso dell’autodromo, alla vigilia della discussione in consiglio regionale della mozione che aveva presentato lo scorso 28 gennaio, è intervenuta anche la consigliera Laura Cestari: «Bisogna c ercare fino all’ultimo una soluzione. Ribadisco che la politica ha il dovere di esser unita e fronte unico in questo momento difficile: l’obiettivo dev’essere salvare l’indotto e in questa direzione ricordo che la Regione è ancora disponibile a un tavolo presieduto dall’assessore al Lavoro Elena Donazzan » .