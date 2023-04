ROVIGO - Il “Maggio rodigino” è ai nastri di partenza. La Fondazione per lo sviluppo del Polesine, insieme ad una pluralità di soggetti pubblici e privati, ha messo a punto la sesta edizione contraddistinta da un fitto calendario che abbraccia musica, teatro, pittura, fotografia, storia e letteratura.

Sono oltre 40 le iniziative, tutte gratuite, di cui più di una ventina di carattere musicale, inserite nel ricco programma che prenderà il via dal 2 maggio, per un’edizione che punta a smarcarsi dalla definizione di “contenitore di eventi”, come ha spiegato il presidente della Fondazione per lo sviluppo del Polesine Virgilio Santato, «abbracciando invece una linea guida che renda il “Maggio rodigino” un percorso integrato» con «l’obiettivo di mettere in rete realtà culturali pubbliche e private del nostro territorio» per «una primavera ricca di suoni e immagini, a dimostrazione di come si possa fare cultura in modo sostenibile, green, magari al buio, includendo persone non vedenti e non udenti».



GLI INTERVENTI

Ieri, a Palazzo Nodari, la presentazione alla presenza del sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo e di gran parte della giunta, ha messo a fuoco le novità del Maggio rodigino a cominciare dalla direzione artistica affidata a Zoe Pia, compositrice e clarinettista, sarda d’origine, ma rodigina d’adozione, che divide il suo tempo tra la musica e l’organizzazione di festival e progetti educativi. Inoltre, è stato messo l’accento sui temi che faranno da filo conduttore della kermesse, tutta improntata alla sostenibilità, all’accessibilità, all’inclusione e all’abbattimento delle barriere. Tant’è che anche la conferenza di presentazione è stata tradotta dell’interprete Lis Cinzia Lazzarini.

«Siamo felici – ha esordito Gaffeo - di presentare un evento così importante, che vede grandi sinergie con tanti partner e sostenitori. Un ringraziamento a tutti e alla direttrice artistica che ha deciso di collaborare per aumentare la nostra offerta culturale». Alle parole del sindaco hanno fatto eco quelle dell’assessore alla Cultura Benedetta Bagatin: «Il “Maggio rodigino” è la dimostrazione concreta che fare comunità parte da includere tutti, per far sì che ognuno di noi possa vivere momenti di svago ma anche di bellezza e di cultura».

L’assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo ha puntato sull’aspetto della sostenibilità, dato che la nuova edizione guarda all’Agenda Onu 2030 declinata nel rispetto dell’ambiente, nel riutilizzo di strutture e allestimenti, e nella ricerca dell’innovazione con un’attenzione particolare per le parità di genere e la fruizione di eventi e contenuti anche per sordomuti, ciechi e ipovedenti. «Per il mio assessorato avremo un evento in particolare che coinvolge vari partner, tra i quali la Regione e il Ministero. Nell’evento saranno messe le basi per elaborare un programma per il 2030 da realizzare nei prossimi anni a partire da quello che c’è già».



IL PROGRAMMA

Nel dettaglio, il programma del Maggio Rodigino presentato da Zoe Pia. Il via il 2 maggio con un doppio appuntamento: alle 18 a Palazzo Roncale con il conservatorio Venezze e il concerto di musica classica e flamenco “Suoni e colori delle due Spagne” del chitarrista andaluso Masero De La Puebla, mentre alle 20.45 al Teatro Duomo l’appuntamento è con la Fita e la rassegna “Tset. Tra scuole e teatro”, festival dei laboratori teatrali delle ragazze e dei ragazzi. Ancora il conservatorio Venezze sarà protagonista il 3 maggio alle 21 all’auditorium Tamburini con un grande nome della musica pop italiana: Demo Morselli in concerto con l’orchestra degli studenti. Il 5 maggio alle 18 il concerto della Venezze Dixieland band in forma di flash mob sostenibile: la band partirà infatti dalla stazione ferroviaria e suonerà spostandosi sui mezzi pubblici in città. Alle 21 dello stesso giorno a Palazzo Roncale il concerto “Le deux amis”, concerto duo di chitarre con Andrea Bissoli e Federica Artuso.

Sabato 6 maggio alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II concerto dedicato a Ilario Bellinazzi con Carlo Marrale, chitarrista dei Matia Bazar e il Dipartimento pop del conservatorio. Domenica 7 maggio sempre in piazza, concerto jazz della Venezze big band diretta dal maestro Massimo Morganti. Sabato 13 e domenica 14, all’auditorium Tamburini, rispettivamente masterclass jazz con la cantante Dena DeRose, in concerto a partire dalle 21, e il seminario di David Loeb su “Musica da film” a cura del Dipartimento musica applicata alle immagini in collaborazione con University of Nevada di Las Vegas con concerto a partire dalle 21. La collaborazione con University of Nevada prosegue lunedì 15 maggio, sempre all’auditorium di via Pighin, con la masterclass jazz di Adam Schroeder “Tecniche dell’improvvisazione” e, a seguore, alle 21 concerto della Venezze big band diretta da Morganti e special guest Adam Schroeder. Mentre Dena DeRose terrà una masterclass di canto il 20 maggio, sempre all’auditorium, in collaborazione con il conservatorio di Graz, e concerto dalle 21.15 con Rovigo jazz department.

Gli appuntamenti con il teatro proseguiranno il 4, l’8, il 9, il 15 e il 16 maggio alle 20.45 al Teatro Duomo sempre per la rassegna “Tset”. L’11 maggio sarà la volta di Minimiteatri alle 15 nel cortile del chiostro degli Olivetani con l’evento “C’era una svolta”, i luoghi della cultura immersi nella realtà virtuale, replicato il 18 maggio alle 15 nel medesi- Multispaziomo luogo. Il 17 maggio alle 18.30, nel cortile di Palazzo Nagliati, andrà in scena “Il Mago di Oz - Il Teatro dei bambini per i bambini” organizzato dall’associazione ViviRovigo.

Dal teatro alle conferenze, l’11 maggio alle 18 in sala Gran Guardia, l’associazione Rem propone la tavola rotonda “Antropocene: andata e ritorno? Il Delta del Po tra Chioggia e Ravenna”. Sabato 13 alle 21, si torna alla musica con l’Ic Rovigo 3 per conto della Rete delle scuole medie a indirizzo musicale: al Teatro Sociale andrà, infatti, in scena l’ensemble di chitarre e arpe Smim. L’Ic Rovigo3, inoltre, sarà impegnato con la rete delle Smin in piazza Vittorio Emanuele II anche il 17 maggio dalle 21 con un ensemble di percussioni e il 20 maggio per l’intera giornata con la 19esima Rassegna musicale delle Smim della provincia.