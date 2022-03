ROVIGO Una strada pericolosa, viale Oroboni, già teatro di incidenti non solo gravi, ma anche mortali, a cominciare da quello del 2016 nel quale si è spezzata la giovane vita di Antonio Previati. Tanto che si pone la questione se non si rendano necessari interventi per metterlo in sicurezza, dopo che un automobilista è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo per un investimento mortale, perché non poteva evitare il sinistro.

La vittima fu Valentina Mantovan, che aveva 71 anni quando, il 21 gennaio 2020, si è spenta per le conseguenze dell’incidente avvenuto tre giorni prima, un sabato pomeriggio, in viale Oroboni, a poche decine di metri dal comando della polizia locale. Secondo i rilievi compiuti proprio dagli agenti di quest’ultima, la donna, che era a piedi, stava attraversando sulle strisce pedonali, quando un’Alfa Romeo 159, che procedeva in direzione corso del Popolo, l’ha investita. Al volante dell’auto un 60enne di Gavello, che si è trovato indagato per omicidio colposo. Ieri, nell’udienza preliminare dinnanzi al giudice Pietro Mondaini, assistito dall’avvocato Pier Luigi Rando, è stato assolto.

L’INVESTIMENTO

L’incidente era avvenuto verso le 18. Quel giorno pioveva e c’era poca visibilità. L’investimento si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Galimberti. I soccorsi erano stati immediati, con la polizia locale che aveva chiuso al traffico la strada, mentre un’ambulanza e l’automedica del Suem prestavano i primi soccorsi. Sul posto all’anziana era stata riscontrata una sospetta frattura a un piede, ma anche un forte trauma cranico. Dopo la corsa a sirene spiegate fino all’ospedale Santa Maria della Misericordia, era stata ricoverata e sottoposta a tutti gli accertamenti di rito. La donna ha lasciato il marito Daniele Minzoni e i due figli, Alessandro e Andrea, oltre ai nipoti, altri parenti e amici. Che le sue condizioni non fossero rassicuranti era emerso con la decisione del pm di turno, Ermindo Mammucci, di far scattare immediatamente il sequestro dell’auto dell’investitore. Dopo il decesso erano stati disposti anche un esame autoptico e una perizia cinematica. In base a quest’ultima, il 7 gennaio 2021 la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo, per omicidio colposo, per non essere stato in grado di arrestarsi in prossimità del passaggio pedonale, non tenendo le condotte appropriate in ragione della limitata visibilità dovuta all’orario serale e alle condizioni avverse per pioggia. La colpa, in particolare, sarebbe consistita nel viaggiare a una velocità stimata in 40 chilometri orari, superiore al limite dei 30 presente in corrispondenza dell’uscita dei mezzi del comando della polizia locale.

LA SENTENZA

Il 60enne ha scelto il giudizio abbreviato condizionato all’esame del consulente della difesa. Consulente che sembrerebbe aver insinuato il dubbio dell’inevitabilità dell’incidente, pur adottando tutte le precauzioni necessarie, alla luce delle condizioni e del contesto in cui è avvenuto. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno, in considerazione del rito scelto e delle circostanze attenuanti.