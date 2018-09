Finisce nell'Adigetto: l'acqua sale ma lui si mette in salvo prima che l'auto sprofondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Un altrofuori dalle porte di Rovigo, un’altra auto finita nell’acqua. Questa volta addirittura. Fortunatamente, anche in questo caso, le conseguenze, se non per la Ford Fusion finita a mollo, sono state decisamente lievi e la persona che si trovava alla guida è riuscita ad abbandonare l’abitacolo, scongiurando il rischio di annegamento, in questo caso più che concreto, e cavandosela con un grande spavento ma senza riportare lesioni significative.