CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Un gigante buono, lo definiscono i tanti amici, una montagna di muscoli e un cuore d’oro. Ieri mattina, però, il cuore di Mauro Martinelli ha smesso di battere. Cinque anni e un mese esatti dopo il grave incidente in seguito al quale era finito in coma. Era lo storico bagnino della piscina di viale Porta Po e proprio mentre tornava a casa dopo aver finito di lavorare, quella tragica sera, in sella alla moto Aprilia, una delle sue grandi passioni, è caduto mentre percorreva il cavalcavia che attraversa la ferrovia di fronte alla piscina.