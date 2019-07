Fiamme dalla rotopressa che fa le balle di paglia, prende fuoco il campo

GIACCIANO - Paura ieri a Giacciano per un incendio che si è sviluppato nelle campagne. Un vero e proprio fuoco di paglia, ma purtroppo reale, quello divampato ieri attorno alle 13 nella campagna fra Giacciano con Baruchella e Trecenta, e più precisamente poco distante dal centro di Zelo, e che ha impegnato a lungo i vigili del fuoco. Il rogo ha fatto sudare, non solo per il solleone che colpiva duro a quell'ora, le tre squadre dei pompieri intervenute per domare l'incendio alimentato dal gran caldo. Le fiamme si sono sprigionate a partire da un macchinario usato per raccogliere, appunto, la paglia e formare le balle, tecnicamente una rotopressa. Sembra che all'origine di tutto possa esserci stato un problema a un cuscinetto di uno dei tanti ingranaggi, ma non è chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento o semplicemente di un surriscaldamento dovuto alla temperatura elevata.



