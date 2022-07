ROVIGO - Il fuoco, l’odore acre del fumo, le urla dei residenti, la gente che si precipita in strada. È stata una mattinata di paura in via Nevegal, zona residenziale del quartiere Tassina. Ieri mattina è scoppiato un incendio che ha letteralmente devastato un appartamento, costringendo gli abitanti del condominio a rifugiarsi in strada.

Tutto è accaduto verso le 10.30, quando all’improvviso un rogo è divampato, in pochi attimi, all’interno di un appartamento. Le fiamme si sono rapidamente estese al balcone di sopra e alla facciata dell’edificio, annerendo la in buona parte . Rimangono da accertare le cause dell’incendio, tuttora al vaglio delle autorità.



I SOCCORSI



Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco con una squadra, affiancati dai carabinieri per coordinare i rilievi del caso. L’appartamento ha riportato danni pesanti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti o persone intossicate dal fumo. Appena è scoppiato il rogo , infatti, i residenti di via Nevegal hanno lasciato subito le loro dimore si sono ritrovati in strada. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio , le fiamme sono state domate. L’appartamento ha riportato notevoli danni e la situazione ora è al vaglio dei vigili del fuoco.



I TIMORI



L’incendio è stato notato anche dai passanti e dai ciclisti che percorrono ogni mattina la ciclabile/passeggiata Baden Powell: il fumo è stato visto, inoltre, dai residenti di via Vittorio Veneto, nei pressi del ponte “Dei Frati”. Non sono mancati alcuni curiosi che si sono avvicinati alla zona per osservare che cosa fosse successo, visto che la zona è una delle più abitate del quartiere Tassina . La notizia dell’incendio è diventa ta il fatto del giorno.



L’ALTRO ROGO



Non ci sono invece dubbi sull’origine di un altro incendio, divampato nel pomeriggio di venerdì, sempre a Rovigo. A causa della siccità delle ultime settimane, infatti, hanno preso fuoco delle sterpaglie nella zona del centro commerciale 13. Dopo le segnalazioni ricevute, i pompieri sono intervenuti in maniera tempestiva per mettere in sicurezza l’area a fianco dei capannoni. Anche in questa circostanza nessun danno alle persone . Tra altro, i vigili hanno me sso in salvo un riccio che rischiava di essere ucciso dalle fiamme.