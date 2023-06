ROVIGO - Successo di partecipazione e di soddisfazione per la 6. edizione della Rovigo in Love di sabato sera che ha portato nel capoluogo quasi quattro mila persone. Forse a Rovigo non sono venuti tutti gli iscritti, ma di certo non sono stati molto quelli che hanno pagato e poi sono rimasti a casa. Questo per dire che la Rovigo in Love non è più qualcosa di locale, ma da tempo ha superato gli angusti limiti provinciali e anche regionali. Un lavoro cominciato un anno nell'attimo stesso della fine della edizione precedente dal Comitato organizzatore sotto la regia di Cinzia Sivier, presidente dell'Uisp di Rovigo, che voleva e c'è riuscita a mettere la corsa polesana nel carnet dei migliori gruppi podistici nazionali. Qualcuno in questa edizione della Rovigo in Love parlava anche tedesco, ma quì forse andiamo troppo oltre, visto che il teutonico lo parlano anche gli altoatestini. Comunque non cerano solo "i nordici", quelli sul lato sinistro del Po, ma si sono viste intere famiglie provenienti da Perugia e dal Lazio e anche altri arrivati direttamente dalla Sicilia. Forse erano in viaggio per altre cose e non ha voluto perdere l'occasione di partecipare a questa manifestazione podistica che, insieme ad altre iniziative di portata nazionale, contribuisce non poco a "sprovincializzare" una città che può vantarsi di essere a tutti gli effetti la capitale del rugby. E non solo per il titolo conquistato meno di un mese fa.

Volontariato Doc

In questo contesto per Cinzia Sivier è stato addirittura facile mettere assieme i tanti tasselli che Rovigo le aveva messo a disposizione per la sua corsa: tutte le associazioni sportive, i gruppi di volontariato, addirittura la Croce Rossa è venuta gratis, senza contare l'innumerevole numero di ditte che volevano e hanno sponsorizzato l'evento. Ovviamente non poteva mancare il sindaco Edoardo Gaffeo che prima della partenza si è fatto fotografare con la maglietta della corsa. Quindi una città in festa e che per qualche ora ha vissuto il clima effervescente che di solito accompagna una kermesse podistica. Fabio Caldari, speaker ufficiale, ha saputo scegliere bene il tempo dei suoi interventi, a volte spronando, altre rallentando il ritmo di una precorsa che si andava scaldando con il passare dei minuti. Una euforia collettiva che trova la sua giustificazione nel clima di amicizia che sempre si instaura fra chi partecipa a questi raduni. In programma per le famiglie e per i camminatori, gli handy bike e i nordic walking cinque o dieci chilometri da percorrere a piacimento, comunque sempre dentro il tempo massimo.

Mezza maratona

Per gli atleti veri invece una mezza maratona di 21,095 metri con un tracciato che si snodava anche fuori dal centro, ma con arrivo sempre in piazza Vittorio. Non era una agonistica nel senso più stretto della parola, ma un qualcosa di competitivo che alla fine ha visto il successo di Andrea Sgaravatto in 1h 14'20", seguito da Alan Piroddi e terzo Nicola Battocchio. Nelle donne ha prevalso Marta Tironi in 1h 34' 50", seguita da Daniela Campolonmgo e da Federica Agostini. Alle 20.30 tutti in Corso del Popolo: podisti, atleti, camminatori, curiosi e scocciati, si, anche questi per il disturbo arrecato alla loro routine della passeggiata della sera (ma Rovigo in Love, direbbe Enrico di Navarra, val bene una passeggiata?) presenti in tanti a questa corsa che la dinamica Cinzia Sivier ha fatto diventare qualcosa di unico e di importante grazie a uno staff forte e affiatato.