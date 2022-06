Partenza alle 20.30 da Corso del Popolo, torna la Rovigo half marathon

ROVIGO - La città torna questa sera a rivivere l'emozione dei grandi eventi con la quinta edizione della Rovigo in love Half marathon, che vedrà podisti di mezza Italia cimentarsi in un percorso di 5 o 10 chilometri da percorrere in compagnia e senza l'assillo del tempo, oppure, se atleti in grado di reggere lo sforzo, cimentarsi nella ben più impegnativa mezza maratona di 21,97 chilometri ricavati fra le vie del centro e l'immediata periferia. Una corsa per vedere e conoscere le bellezze del capoluogo polesano e di sentirsi partecipi di un avvenimento speciale.



L'OSPITE

Alle 20.30 in corso del Popolo, davanti al bar Nazionale, ci sarà il via con il fatidico sparo e apripista sarà Serena Banzato, atleta di valore nazionale che ha scelto Rovigo per tornare alle gare dopo tre anni di calvario contro la malattia. La sua presenza testimonia la tenacia dell'uomo nel ricercare a tutti i costi una vittoria che a volte, e questo è il caso suo, vale la vita.

Cinzia Sivier, presidente Uisp provinciale e vicepresidente della Rovigo Run.It, la società che con il patrocinio del Comune organizza la corsa, l'ha citata come esempio dopo aver ringraziato gli sponsor che hanno permesso il ritorno di questa corsa dopo due anni di stop dovuti alla pandemia.



PROMOZIONE

Si torna a correre e sarà una festa in tutta sicurezza confermata dall'incontro in questura di giovedì mattina. Gli organizzatori si sono preoccupati anche di chi arriverà a Rovigo in mattinata, oppure il giorno prima, organizzando per loro visite in città, quali la mostra dedicata a Kandinskij che chiuderà domanica, una visita alle segrete del castello medievale, oppure una escursione su torre Donà in centro.

Rovigo si appresta dunque a vivere una giornata intensa e per questo è stato permesso a tutti gli esercizi pubblici, i negozi specialmente, di rimanere aperti. Almeno fino a che c'è gente in giro. Rovigo in love, Rovigo in notturna per una città che vuole far conoscere la sua cultura e la sua storia ,forgiata da secoli di terra di confine fra la Venezia dei Dogi e la Ferrara degli Estensi.