ROVIGO - Matteo Osti non ce l’ha fatta. Originario di Grignano Polesine, Osti è venuto a mancare ieri mattina in un letto della Casa del Vento di Lendinara a soli 41 anni, per colpa di una terribile malattia che si portava dietro da almeno un anno, lasciando un figlioletto di soli di 9 anni. Celibe, Matteo viveva con l’anziano padre nella frazione di Rovigo. La sua ex ex fidanzata, Silvia, appresa la notizia si è chiusa in un profondo dolore.