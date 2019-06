Nei parchi cittadini apriranno i Qubi per combattere degrado e solitudine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - L’amministrazione di Edoardo Gaffeo intende portare avanti l’installazione dei Qubi, i chioschi che erano stati progettati alcuni anni fa quando il sindaco era Bruno Piva e dei quali ne è stato realizzato solamente uno rispetto ai cinque erano inizialmente previsti. L’intenzione del sindaco è quella di riprendere in mano, nel più breve tempo possibile, il bando di affidamento delle aree, sulle quali era previsto che sorgessero dei chioschi in legno per la vendita di bevande e panini, con lo scopo di rivitalizzare alcune aree cittadine altrimenti poco frequentate. I Qubi Avrebbero dovuto essere distribuiti su tutta Rovigo: uno al parco dell’Iras (San Bortolo), uno al Parco Marconi vicino la stazione dei Treni (Commenda Ovest), uno al Parco Cibotto (Commenda Est) e l’ultimo al Parco Pampanini (San Pio X).