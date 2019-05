​In otto vincono contro il quorum: in corsa senza sfidanti /Ecco chi sono

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Mentre i numeri delle Europee già spingono qualcuno a calcoli azzardati, ci sono numeri che già significano vittoria. Se, infatti, lo scrutinio delle Amministrative, che in Polesine interessa oltre al capoluogo altri 32 Comuni, inizierà nel primo pomeriggio di oggi, già un quarto dei Comuni chiamati al voto ha già un sindaco: si tratta degli otto candidati che correvano senza sfidante e che avevano come unico avversario il livello di affluenza. Perché l'elezione fosse valida, infatti, era necessario il raggiungimento del quorum del 50% dei votanti. Missione compiuta per tutti.