Duomo, il campanile perde i pezzi: cadono giù dalla torre campanaria

LENDINARA - Ildiperde pezzi proprio mentre la parrocchia cerca oltre un milione di euro per sistemare il, che ha unachiusa da gennaio e necessita di tanti lavori urgenti. La caduta dei frammenti dallaè un'altra tegola per la parrocchia, la seconda da quando la comunità è guidata dai due nuovi pastori. Don Alberto Rimbano e don Michele Samiolo hanno fatto il loro ingresso a fine ottobre 2018 e si sono già trovati a fronteggiare una situazione difficile a gennaio, quando è caduta una porzione delaffrescato nella zona del transetto davanti all'altare del Santissimo.Le successive verifiche condotte sullo stato dell'intero soffitto del duomo hanno messo in rilievo l'esistenza di molte altre zonee per questo la navata di sinistra, adiacente alla sacrestia, da inizio anno è chiusa e rimane inaccessibile.