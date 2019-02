Giunta azzerata a Rovigo, arriva il segretario della Lega

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Tutto sembra possibile a Rovigo, dopo che giovedì il sindaco Massimo Bergamin ha azzerato la propria Giunta di centrodestra, dando il benservito a tutti e otto i suoi assessori. La maggioranza, infatti, formalmente non ha già più i numeri, dopo che ieri è arrivato l'annuncio formale di fuoriuscita da parte del gruppo Obiettivo Rovigo, che fa capo al presidente del consiglio comunale ed ex sindaco Paolo Avezzù, pur rientrato in Forza Italia, che può contare su due ulteriori consiglieri. Ma...