ROVIGO

Se il numero di positivi cresce a dismisura, inevitabilmente aumenta il volume di tamponi da eseguire rendendo una situazione già di per sé complessa, ancora più complessa. Per intendersi, lunedì i tamponi effettuati sono stati complessivamente 8.299, una quantità che fino a pochi mesi fa non si raggiungeva in una settimana. Fra le criticità emerse, l’impatto sulla viabilità del servizio di tamponi drive-in la mattina in Cittadella. Dopo il 10 gennaio scorso, il “lunedì nero”, con la coda che ha ingolfato il traffico nella rotatoria dell’ospedale e sulla Regionale per Adria ben oltre la nuova rotatoria per l’incrocio per Buso e Sarzano, sono stati introdotti dei correttivi, anche dopo un tavolo in Prefettura: l’orario di inizio è stato spostato alle 9, il servizio è stato esteso anche alla domenica. E lunedì scorso tutto è filato quasi liscio, ma ieri c’è stato nuovamente qualche momento di difficoltà. Tutte le mattine il tratto è presidiato dalla polizia locale per regolare il flusso dei mezzi in transito nei momenti di maggiore concentrazione, nelle prime ore della mattina.



LE IPOTESI



Sul problema l’Ulss Polesana è già al lavoro per trovare la soluzione. A sottolinearlo, il direttore generale Patrizia Simionato: «Abbiamo studiato i flussi di traffico, ma ci sono variabili che non possono essere preventivate e intoppi che rischiano di creare disagi. Per questo i nostri tecnici hanno già effettuato un sopralluogo all’Interporto e al Censer per valutare la migliore soluzione per uno spostamento del centro tamponi drive - in. Tutto deve essere attentamente valutato, ma abbiamo già previsto le risorse necessarie e spero che già lunedì prossimo si possa essere in grado di partire nella nuova collocazione».

Intanto già da oggi, spiega l’azienda , «visti gli elevati flussi degli ultimi giorni e vista la ripresa dell’attività scolastica , presso i Covid point aziendali verranno effettuati i tamponi antigenici rapidi solo a coloro che rientrano nella tabella delle gratuità presente alla pagina https://www.aulss5.veneto.it/Punti-COVID, comprese le persone con prescrizione medica. Non verranno più effettuati i tamponi antigenici rapidi a pagamento, ovvero a tutti coloro che invece rientrano nella tabella con oneri a carico».



IL COMUNE



A spiegare come la collaborazione tra l’amministrazione di Palazzo Nodari e la direzione dell’Ulss 5 abbia portato a individuare le zone adatte a ospitare i nuovi punti per i tamponi drive - in, ovvero direttamente nella propria macchina, evitando in questo modo assembramenti e contatti fra persone in larga parte positive, è il sindaco Edoardo Gaffeo: «Abbiamo parlato con il direttore generale dell’Ulss Simionato e come Comune, abbiamo formulato una serie di proposte per delle soluzioni alternative: quella che sta prendendo piede in queste ore è di potenziare l’attività al Censer utilizzandone anche i piazzali».

Il Censer, che all’interno dei propri spazi ospita da circa un anno il centro di vaccinazione del capoluogo, è stato un punto tamponi, ma non drive - in, fino al 9 gennaio: vi si accedeva attraverso un percorso dedicato e separato dal percorso di accesso al centro vaccinale. Da lunedì 10 l’attività di screening è stata spostata sempre in cittadella, ma sul retro, in quella che un tempo era stata la palestra della Scuola Allievi della Guardia di f inanzia, aperto nel pomeriggio dalle 14 alle 19.30, in sostituzione del centro tamponi che era stato allestito in sala Bisaglia al Censer , ma il cui oneroso affitto è giunto a conclusione.

Insieme al nuovo punto tamponi, che sarà poi utilizzato in tempi “normali” come centro di vaccinazioni ordinarie, nell’area retrostante al blocco B, è stata realizzata anche una nuova area parcheggio, con circa 80 posti auto. Oltre all’utilizzo degli spazi del Censer, compresi i piazzali esterni, anche l’Interporto rappresenta un’ulteriore soluzione messa in campo dal Comune per “alleggerire” la c ittadella dall’afflusso di utenti in coda per il tampone, come sottolinea l’assessore al Welfare Mirella Zambello: «Dai colloqui con la direttrice generale , mi risulta che l’Ulss sia già orientata verso l’utilizzo della sala del Censer per fare i tamponi ai prenotati. Inoltre stiamo valutando di attivare un punto tamponi ad accesso in auto in zona Interporto. Ieri mattina (lunedì, ndr) è stata fatta un’ispezione con i tecnici dell’azienda sanitaria per valutare come strutturare il servizio in modo da offrire più punti di acceso agli utenti ed evitare il concentramento in zona c ittadella. Tutti ci stiamo adoperando per offrire al meglio, in questo momento, le risposte sanitarie adeguate evitando l’intasamento del traffico».