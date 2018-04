Bottiglie e lattine vietate in centro: né vendita né somministrazione

di Andrea Gardina

ROVIGO - Non farà eccezione nemmeno il ritardato Carnevale cittadino, previsto per domani e domenica tra le vie del centro, all'ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e lattine, che tanto aveva fatto discutere la scorsa estate e in particolare nel corso nell'ultima Fiera di Ottobre.È stata firmata ieri dal sindaco Massimo Bergamin, infatti, l'ordinanza che vieta di portare con sé bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, ma anche e soprattutto agli esercenti di venderne, compresi i distributori automatici o gli eventuali chioschi e ambulanti previsti nel raggio di 100 metri dall'area esterna al perimetro di svolgimento della manifestazione, dalle 13 alle 18 nelle giornate di domani, sabato 21, e domenica 22 aprile. L'area interessata è quella delle piazze, ma anche corso del Popolo, da via Ponte Roda a piazza Matteotti per la kermesse organizzata dal Comune assieme al Gruppo Teatro Mosaico, che prevede sfilata di carri, ma anche animazione, balli, spettacoli, intrattenimento con maghi e sfilate...