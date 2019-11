Cani pericolosi: il sindaco Gaffeo impone corsi obbligatori ai proprietari

di Alberto Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Polizza assicurativa, guinzaglio, museruola e corso di addestramento per il padrone.Il sindaco Edoardo Gaffeo ha imposto a quattro padroni di cani, ritenuti aggressivi, di rispettare l’ampia normativa riguardante il possesso e la cura degli amici a quattro zampe che la legge italiana identifica come potenzialmente pericolosi.EPISODIO SCATENANTEUn mese fa in Commenda, un cane pechinese di nove anni era stato attaccato e ucciso da un altro di razza amstaff. Le ordinanze emesse dal municipio sono quattro e si rivolgono ai cani microchippati con codici ben identificati. Ai relativi padroni, le cui generalità per motivi di riservatezza non sono ovviamente state rese pubbliche, l’amministrazione Gaffeo chiede che entro 12 mesi dall’emissione del provvedimento seguano un corso formativo-informativo per il rilascio del patentino