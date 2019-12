Furgone contro pullman di linea, gravi gli autisti. Feriti tre passeggeri

I dettagli nelle edizioni di Padova e Rovigo de Il Gazzettino di giovedì 5 Dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOARA - Unaed unsi sono scontrati verso le 9 di questa mattina sulla, a ridosso del, sul lato padovano, praticamente all'altezza della discoteca “Le Piramidi”, dove la strada inizia a salire e dove curva leggermente. I due mezzi che procedevano in opposte direzioni, la corriera di linea verso Padova e il furgone verso Rovigo, si sono, sul lato sinistro., trasportati in ospedale: le due persone che erano alla guida, che hanno riportato le conseguenze più pesanti, e anche tre deidella corriera. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. Il traffico è andato in tilt con lunghissime code.