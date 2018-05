«Salvini vade retro: hai tradito la Lega»: il consigliere comunale contro il leader

di Francesco Campi

ROVIGO - Lega di lotta e di governo. Ma se sul primo fronte è facile serrare i ranghi, sul secondo iniziano a levarsi i mugugni. Sia per quanto accade a livello locale, sia invece per ciò che sta avvenendo a livello nazionale. A Palazzo Nodari, non è un mistero, la Lega, che pure esprime il sindaco Massimo Bergamin, nel gruppo consiliare si sta agitando. Più d'uno dei consiglieri negli ultimi tempi non riesce a nascondere il disagio per come il proprio partito appaia sacrificato rispetto all'alleato Forza Italia che, grazie a brillanti azioni politiche, è di fatto riuscito a colmare il gap elettorale ottenendo il vicesindaco Andrea Bimbatti, il presidente del consiglio Paolo Avezzù, l'assessore alla Cultura Alessandra Sguotti ma anche la presidente di Asm Set Cristina Folchini e, in senso lato, quello di Asm spa Alessandro Duò.Per i leghisti rodigini, invece, il piatto piange. I due assessori di area sono, una, Susanna Garbo, non una militante storica, l'altro, Stefano Falconi viene da Rosolina. A far scricchiolare ulteriormente il palco vi è che a livello nazionale, Lega e Forza Italia si sono allontanati con il Carroccio che si protrae verso il Movimento 5 Stelle. Per qualcuno questa alleanza per un Esecutivo giallo-verde, resta non del tutto comprensibile alla base del Carroccio...