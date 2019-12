Bambino di 6 anni cade dal trattore e finisce schiacciato dalle ruote: è grave

ROVIGO - Momenti di terrore oggi nel primo pomeriggio nell’azienda agricola “Il Bosco”, alle porte di Rovigo. Un bambino di appena 6 anni, issato sopra un trattore da un familiare per un giro nelle campagne dell’agriturismo, è caduto a terra finendo accidentalmente sotto le pesanti ruote posteriori del mezzo agricolo.



Fortunatamente le lesioni non hanno riguardato organi vitali, ma il piccolo ha subìto una serie di lesioni comunque ritenute gravissime, oltre ad alcune fratture. Soccorso e accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso del vicino ospedale, è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico per limitare gli effetti dello schiacciamento. Sul posto è intervenuta, insieme all’ambulanza, una pattuglia della Polizia per i rilievi del caso. Il bambino fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

