Avvelenati i 4 vecchi platani: trapano e iniezione mortale, caccia al killer

di Guido Fraccon

PAPOZZE - «Quattro platani che hanno quasi mezzo secolo sono stati avvelenati da mano sconosciuta. Sono stati praticati sui loro tronchi dei fori presumibilmente con un trapano a batteria . E' quindi stato inoculato all'interno delle quattro piante un potente veleno». Il fatto, che si è verificato a Papozze in via Rotta vicino agli impianti sportivi di calcio, viene portato a conoscenza dell'opinione pubblica dal consigliere comunale di minoranza Piermarino Veronese nella giornata dello sciopero globale per l'ambiente. «La mano che ha colpito ha commesso un'azione gravissima - puntualizza Veronese - ed i carabinieri della locale stazione sono già stati allertati. Spero che i loro colleghi Forestali possano scoprire l'artefice di questi stupidi e spregevoli comportamenti».



