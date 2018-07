Scoppia una gomma, camionista si butta fuori strada per evitare una strage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Il suo è stato unche si può definire, perché quando è esplosa ladel grosso rimorchio dell’autoarticolato che stava guidando sull’, ha capito che se non avesse preso unalo sbandamento avrebbe potuto far scodare la parte posteriore del camion, ribaltandosi in mezzo alla carreggiata o, peggio, invadendo le corsie opposte. E le conseguenze avrebbero potuto essere davvero tremende. Invece, in un istante, ha preso una decisione non semplice ePer evitare che a rischiare potessero essere più persone. E così, dopo un paio di paurosi sbandamenti, il camionista, un giovane romeno residente a Milano, che viaggiava insieme a un altro camionista