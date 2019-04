Travolge un'auto sulla rotonda e si dilegua senza neppure fermarsi

di Francesco Campi

ROVIGO - Un incidente con un pirata che si è dato alla fuga e che ha paralizzato il traffico sulla direttrice Ovest, unaldi, sulla Statale 16, che ha creato rallentamenti per chi arrivava da Sud, unin Spianata, in via Giotto, e uno schianto pauroso anche in corso del Popolo, a San Bortolo. Ieri è stata una giornata decisamente delicata dal punto di vista degli incidenti stradali, anche se fortunatamente, nonostante il loro numero sia stato elevato, nessuna delle persone coinvolte sembra aver riportato lesioni significative. Quello che ha rischiato di più è stato il ciclista che si trovava in sella a la sua bici da corsa in via Giotto e che, verso le 17, all'altezza del civico 81, è stato colpito da. Dei rilievi si è occupata la polizia locale, mentre un'ambulanza ha trasportato il ciclista ferito al pronto soccorso, anche se le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti. Solo una leggera ripercussione per il contraccolpo subito, invece, per l'uomo che era al volante della Citroen che è stata colpita sulla fiancata sinistra da un'altra macchina che ha sbandato mentre percorreva la rotatoria di innesto fra la bretella Merlin su via Amendola.