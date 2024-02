ROVIGO - «La situazione del Centro commerciale Le Torri di via Sacro Cuore rappresenta un pericolo per la salute pubblica». A dirlo non è un cittadino qualunque, dei tanti che gettano uno sguardo sconfortato sul tracollo dello stabile in abbandono, un enorme vuoto urbano che si è aperto come una ferita nel tessuto del centro storico, con il parcheggio ormai ridotto ad un acquitrino, bensì il presidente dell’Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce. Proprio l’acquitrino, che riporta alla mente i periodi malsani vissuti dal Polesine prima della bonifica, è l’oggetto delle preoccupazioni del dottor Noce, che, per questo motivo, il 5 febbraio scorso ha inviato una segnalazione scritta con tanto di foto, a nome dell’Ordine dei medici, al sindaco Edoardo Gaffeo, al direttore generale dell’Ulss Polesana ed al comandante dei Vigili del fuoco.



LA SEGNALAZIONE



Un testo sintetico ma eloquente: «Si segnala che, a seguito della chiusura definitiva del supermercato Coop situato in via Sacro Cuore in Rovigo, permane l’accumulo di acqua stagnante nei parcheggi sotterranei di detto stabile. Si sollecita un pronto intervento e l’adozione di provvedimenti urgenti agli organi preposti, per quanto di loro competenza, a tutela della salute pubblica e a motivo di pericolo per la pubblica incolumità».

Al momento, i vigili del fuoco hanno già eseguito un sopralluogo, non ravvisando, per quanto di competenza, gli estremi per un proprio intervento d’iniziativa senza un mandato dell’autorità sanitaria. Il direttore generale dell’Ulss Polesana Patrizia Simionato, invece, spiega il dottor Noce, «mi ha subito chiamato e mi ha detto che avrebbe trasmesso tutto agli uffici del Sisp, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, chiedendo di occuparsi della questione». Dal Comune, invece, per il momento non sembrerebbero essere arrivate risposte. Un rumoroso silenzio. Eppure, proprio il sindaco è la prima autorità sanitaria locale, con la diretta responsabilità della salute della popolazione del proprio territorio.



SALUTE A RISCHIO



E, rimarca Noce, il problema sarebbe proprio di salute pubblica: «Una simile distesa di acqua stagnante, fetida e piena di rifiuti, è potenzialmente pericolosa soprattutto perché fonte di proliferazione di zanzare, che, purtroppo, da queste parti ben sappiamo essere vettori di virus pericolosi primo su tutti il West Nile. É inutile, quindi, che si celebri proprio in questi giorni l’azione di contrasto al West Nile nel passato se poi si lascia nel centro cittadino uno stagno putrido. Non a caso, fra le azioni previste dal piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi ci sono le ordinanze del sindaco per invitare i cittadini a tenere comportamenti corretti che evitino il proliferare delle larve di zanzara, in particolare giardini incolti e luoghi di ristagno di acqua. Si chiede di svuotare i sottovasi e poi si permette una situazione del genere. Il caldo si sta avvicinando, bisogna provvedere con urgenza». Anche perché la storia recente insegna che il West Nile può anche uccidere: nel 2018, l’anno più pesante per il Polesine, ha fatto sei vittime.



L’ABBANDONO



L’ultimo atto dell’abbandono del Centro commerciale le Torri, con la chiusura del supermercato di Coop Adriatica, risale ormai a quasi un anno fa, all’8 marzo. Da allora nulla si è mosso e la ferita urbanistica e commerciale in centro si è “infettata”. Era chiaro che senza la Coop sarebbe caduta anche l‘ultima speranza di rilancio di un centro commerciale che ha avuto una storia sfortunata fin da quando ha aperto i battenti, nell‘aprile del 1999, nell‘area dell‘ex Consorzio agrario, quando gli allora 39 titolari dei fondi che già da mesi avevano iniziato a pagare affitti, utenze e personale, al tempo circa 150 persone, il giorno della “grande apertura” si trovarono con i sigilli alle porte, perché il Comune non aveva ancora concesso le licenze di vendita. Poi il fallimento della Norton, la gestione finita nella mani di Unicredit e, infine, il colpo definitivo del Covid. E tutto si è spento senza il barlume di un‘idea. Diventando una palude.