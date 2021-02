ROVIGO «Al calo della popolazione corrisponda un taglio delle indennità dell'amministrazione». È è la proposta del capogruppo leghista di Palazzo Nodari Michele Aretusini, commentando i dati Istat che rivelano come il capoluogo polesano sia sceso sotto la quota di 50mila abitanti. «Non posso chiaramente che essere rammaricato del fatto che la nostra è scesa sotto i 50mila abitanti, cosa che impone una seria riflessione sulle politiche demografiche del capoluogo. Detto questo, segnalo che al calo demografico corrisponde anche un calo delle indennità degli amministratori locali, che ci farà risparmiare circa 80mila euro» spiega il consigliere.



CENSIMENTO IMPIETOSO

La popolazione di Rovigo è scesa a quota 49.985 abitanti, anche se in realtà i dati in possesso del settore Anagrafe del Comune differiscono di oltre un migliaio di unità. Dalla sede di palazzo Nodari, infatti, sembra che i residenti della Città delle Rose siano ameno 51mila. Quindi, c'è da domandarsi quale sia il dato diffuso dall'Istat, visto che si basa su statistiche trasmesse dal municipio rodigino. Aretusini rivela di essere «rattristato» e invita a «pensare rapidamente a politiche rivolte a incentivare il ritorno in città della popolazione».



LE INDENNITÀ

«Tuttavia, visto che allo stato attuale il dato presentato dall'Istat parla chiaro, il Comune deve adeguarsi e intervenire subito sulle indennità dei suoi amministratori. Parliamo di un risparmio di circa 80mila euro, non pochi - ammette Aretusini - Come gruppo della Lega abbiamo presentato un emendamento al bilancio di previsione con il quale spostiamo quel risparmio dal capitolo di spesa relativo ai compensi degli amministratori in due capitoli di spesa carenti che riguardano il sociale. Ovvero, l'aiuto alle persone indigenti per accoglienza socio-assistenziale in struttura e progetti di pubblica utilità. Auspico un ampio appoggio in aula».



L'ASSESSORE

A commentare il calo demografico è Andrea Pavanello, assessore al Bilancio: «Il dato diffuso da Istat è statistico, ma è una sorpresa, visto che c'è una divergenza con i dati in nostro possesso. Io stesso vorrei a questo punto capire di quanti abitanti conta la nostra città. Il calcolo dell'indennità del sindaco e degli assessori avviene proprio sui numeri Istat: il taglio ci sarà e sarà di circa il 20%».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA