ROVIGO - Una nuova rotonda alle porte della città per rendere più scorrevole il traffico in un punto che attualmente rappresenta un vero e proprio imbuto, specialmente nelle ore di punta. Si tratta dell'incrocio tra via De Polzer e viale Tre martiri, nel quale confluisce il flusso di mezzi provenienti dalla Commenda est e diretti all'ospedale o in Cittadella sociosanitaria, in tangenziale oppure in via Porta a mare, verso Villadose e Adria. Uno snodo cruciale per il traffico urbano che attualmente è regolato da un semplice incrocio a raso, con l'immissione dei mezzi provenienti da via De Polzer spesso rallentata a causa del traffico presente su vale Tre martiri, ma che nel giro di qualche tempo potrebbe essere reso più fluido grazie alla presenza di una rotatoria.

GLI STUDI

L'ipotesi arriva dal settore Lavori pubblici del Comune: sulla carta ancora non sono stati definiti dei progetti, ma c'è l'impegno da parte dell'assessore Giuseppe Favaretto di realizzare uno studio di fattibilità per l'infrastruttura e ne caso di esito positivo, avviare l'iter di programmazione anche dal punto di vista economico-finanziario. In effetti, una rotatoria per regolare la circolazione tra via De Polzer e viale Tre martiri avrebbe un impatto positivo per tutto il flusso di traffico in entrata e in uscita dal territorio comunale. Il punto è cruciale: sull'incrocio si affacciano numerose attività commerciali, lo stadio di calcio Gabrielli e la sede cittadina della Cisl Padova Rovigo, collocata proprio all'angolo tra via De Polzer e l'immissione nella maxirotonda della tangenziale. Dal canto suo, via De Polzer è una delle principali arterie della Commenda: si tratta di una strada le cui corsie di marcia sono separate da uno spartitraffico che corre parallela alla tangenziale e a via Maffei, con quest'ultima che segna il confine est dell'intero quartiere residenziale rodigino. Con l'ipotesi di una nuova rotonda su viale Tre martiri, tra l'altro, sale a cinque il numero di rotatorie che l'amministrazione Gaffeo ha programmato in città. Dopo il via libera da parte della giunta, a inizio maggio, al progetto per la rotonda tra via Don Milani e via Martiri di Belfiore, opera da 1.023.000 euro, «sono in attesa - spiega Favaretto - degli studi di fattibilità per tre rotonde, rispettivamente all'incrocio tra via Gramsci e viale della Pace, tra via Fermi e via Martiri di Belfiore, e tra le vie Salvo D'Acquisto e Forlanini». Gli studi relativi alle tre ipotesi progettuali arriveranno sul tavolo dell'assessore nei primi giorni di luglio. «Seguendo un ordine di priorità, dopo questi tre progetti, c'è sicuramente l'ipotesi della rotonda tra via De Polzer e viale Tre martiri», sottolinea. Tra l'altro, nello studio per quest'ultima opera è compresa anche la realizzazione della pista ciclabile che colleghi la ciclabile che costeggia viale Tre martiri al tratto ciclabile di via Maffei passando, appunto, per via De Polzer.

BENEFICI PER IL TRAFFICO

In generale, tutte le ipotesi di rotatorie citate avrebbero un notevole impatto sul traffico cittadino: all'incrocio tra via Gramsci e viale della Pace, il semaforo a quattro tempi cosiddetto da Ponta sparirebbe per fare spazio a un'opera che renderebbe il traffico decisamente più scorrevole. Discorso diverso, invece, per la rotonda tra le vie D'Acquisto e Forlanini: in questo punto, secondo Favaretto, un'opera di questo tipo «fungerebbe anche da rallentatore del traffico». Per quanto riguarda, invece, la rotonda tra le vie Don Milani e Martiri di Belfiore, il relativo progetto approvato dalla giunta è stato presentato a un bando regionale per risolvere definitivamente uno dei punti neri della viabilità cittadina. Via Don Milani, che corre lungo la strada provinciale 4 che conduce a Ceregnano, taglia in due, all'altezza di San Sisto, la strada comunale via Martiri di Belfiore che a sua volta collega il capoluogo alla frazione di Sant'Apollinare. E proprio il punto in cui le due strade si intersecano è stato, negli ultimi anni, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni anche gravi.