ROSOLINA - Ultimati i lavori di restyling, riaprirà in questi giorni la splendida torre panoramica alla foce dell'Adige che, dal 2015 è ormai diventata una delle attrattive di Rosolina Mare. Un punto d'osservazione unico per godere dall'alto dei colori, della flora e della fauna che caratterizzano un ambiente sospeso tra terra e acqua e che giustamente ricade all'interno del Parco del Delta.



LA MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione, avviati a inizio giugno, dovevano concludersi nel giro di poche settimane per permettere la riapertura a fine mese. Invece, per problemi riscontrati in corso d'opera, sono stati implementati e la durata degli stessi si è inevitabilmente allungata. «Per conseguire un risultato ottimale e durevole, abbiamo affidato alla ditta incaricata della manutenzione ulteriori interventi - spiega l'assessore ai lavori pubblici Stefano Gazzola - in particolare, su tutte le superfici si è provveduto all'idrolavaggio ad alta pressione, alla sabbiatura di tutte le superfici deteriorate, alla spazzolatura meccanica e successiva riverniciatura».



I lavori aggiuntivi, per una spesa di poco inferiore a 8mila euro, vanno sommati ai circa 35mila per la manutenzione straordinaria che si era resa necessaria a seguito del verificarsi di anomali fenomeni di corrosione e deterioramento della struttura, soprattutto sulle saldature e sulle piastre collegate e sui bulloni zincati. Problemi che, secondo una perizia, sarebbero stati imputabili ad una non adeguata preparazione superficiale della saldatura e della piastra prima dell'applicazione della verniciatura, per un manufatto che si trova in un ambiente umido e salmastro.



I PROTAGONISTI

Per questo, a rispondere sono stati chiamati la ditta costruttrice Cmc per quanto riguarda la sostituzione delle parti deteriorate e della bulloneria, più la metà dei costi di verniciatura, per un totale di circa la metà dei costi; il progettista Alessio Pipinato ha compartecipato con gli oneri di progettazione della manutenzione, la direzione dei lavori e gli oneri di ispezione; mentre il Comune si è accollato circa 9mila euro pari alla metà dei costi di verniciatura. La torre panoramica alta 16 metri e larga 6 e mezzo, è stata realizzata nell'ambito del Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale destra Adige che ha coinvolti i comuni di Pettorazza Grimani, Cavarzere, Loreo e Rosolina, con il Consorzio per lo sviluppo del Polesine come capofila. © RIPRODUZIONE RISERVATA