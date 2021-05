Due naufraghi tedeschi salvati dalla Guardia costiera davanti a Rosolina

ROSOLINA Salvati alla deriva tra Croazia e Italia due tedeschi che volevano attraversare l’Adriatico, da Pola all’isola di Albarella. L’avventura della coppia, 58 e 65 anni, inizia quando la sala operativa della Capitaneria di Porto / Guardia Costiera di Venezia riceve un allarme, intorno alle 21 di venerdì, riguardante la presenza di un tender alla deriva, con due persone a bordo, tra le acque croate e quelle italiane; secondo la segnalazione l’imbarcazione dei due era affondata e i due si erano appunto rifugiati su un tender. La posizione esatta era a 25 miglia al traverso di Punta della Maestra. Sono stati trovati dopo tre ore di ricerche, condotte sia da parte italiana che da parte croata, con motovedette impegnate a battere l’area; è stata fornita collaborazione anche dalle motonavi in transito “Erge” e “Dardanelles Seaway” e da parte di un elicottero del Nucleo aereo di Pescara.



IL SALVATAGGIO

Proprio quando la motovedetta di ricerca e soccorso Cp 833, che era giunta sul luogo della segnalazione alle 23, stava per rientrare per fare rifornimento, l’equipaggio ha scorto una tenue luce intermittente confusa tra l’intervallarsi e i riflessi delle onde. Seguendo il timido bagliore, l’unità della Guardia Costiera ha trovato i due naufraghi, portandoli in salvo.