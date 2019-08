Vandali scatenati sulla spiaggia di Caleri: «Siamo in preda alle babi gang»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINA - Vandali in azione devastano a più riprese le strutture di uno stabilimento balneare a Rosolina Mare. I gestori di Marina di Caleri si stanno trovando in difficoltà da diversi giorni a causa della distruzione provocata da alcuni ragazzini annoiati. Col favore della notte, e approfittando della distanza dal centro dell’area, in diverse occasioni il gruppo che presumibilmente è sempre lo stesso e particolarmente numeroso dati i danni, è entrato in azione spaccando ombrelloni, paletti e ribaltando persino la torretta di salvataggio.