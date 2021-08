Era in quarantena, ma lavorava in pizzeria: denunciati il giovane e il padre titolare per epidemia colposa

ROSOLINA - Era in pizzeria invece che a casa in quarantena. I carabinieri della Stazione di Rosolina Mare hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo per epidemia colposa il titolare di un ristorante pizzeria e il figlio. Il 48enne figlio del ristoratore era, infatti, tra quelli ricompresi nell’elenco che quotidianamente la Ulss 5 Polesana trasmette alle Forze di Polizia e avrebbe dovuto trovarsi in quarantena domiciliare, non in servizio ai tavoli del ristorante.