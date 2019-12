E' morta Pepa, la cagnolina che scoprì il neonato abbandonato al cimitero

di Enrico Garbin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA - Pepa non c’è più. Se n’è andata ieri mattina, in silenzio, assistita fino all’ultimo dalla sua padrona Wanda. Le sue condizioni si erano aggravate improvvisamente nel pomeriggio di venerdì, al punto da non riuscire più ad alzarsi. Un velo di tristezza è progressivamente calato negli occhi di un animale che per tanto tempo ha lottato per continuare a vivere, per sconfiggere il grosso tumore che le aveva aggredito un arto, fino al momento in cui si è spenta lasciando costernata la sua padrona.STAVA MIGLIORANDOEppure, fino a qualche giorno fa, tutto sembrava procedere per il meglio. Pepa sembrava rispondere bene alle cure oncologiche cui era sottoposta, la massa tumorale andava progressivamente riducendosi, e le sue condizioni generali parevano complessivamente buone.