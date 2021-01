Musicista di 53 anni trovato morto in casa

ROSOLINA - È stato ritrovato lunedì privo di vita nella sua abitazione in centro a Rosolina, Paolo Voltolina, una persona conosciuta nella cittadina del Delta dove aveva fatto parte a lungo della banda musicale cittadina. Il 53enne da un paio d’anni, dopo aver lavorato come autista di pullman, era attivo nella biblioteca comunale dove attraverso un progetto di inserimento lavorativo affiancava i volontari della Pro Loco, che gestiscono il servizio, e si occupava puntuale e preciso dell’archiviazione dei testi in dotazione alla struttura. In questi giorni sono stati diversi i messaggi dei compaesani che hanno voluto esprimere il loro cordoglio proprio nella pagina social della Pro Loco. Al pensiero dei volontari sono seguite varie parole d’affetto e anche la memoria della sua partecipazione, per una quindicina di anni, nella Filarmonica Vincenzo Bellini come sax soprano.

«Un pensiero a Paolo nei ricordi dell’infanzia e per il suo grande apprezzamento per tutto quello che è Rosolina – ha voluto ricordare ieri il sindaco Franco Vitale - . È stato preso in carico dal volontariato, dalla Pro Loco e dal Comune e si è fatto subito benvolere per il suo impegno e per il suo senso civico a favore del paese che tanto amava». Le esequie si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di Rosolina.