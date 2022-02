ROSOLINA MARE (ROVIGO) - Sono partiti con il botto gli Internazionali d’Italia di Supermarecross. Nella prima delle due gare di apertura del campionato che si stanno tenendo a Rosolina Mare, l’alto numero di partecipanti ha costretto gli organizzatori a programmare una doppia manche tanto per la classe 125 che per la 250.

L’altra faccia della medaglia, però, è che le quattro gare in più hanno finito con l’allungare i tempi della manifestazione, costringendo a cancellare la Supercampioni che metteva di fronte i piloti meglio piazzati nelle tre principali categorie, a causa del buio ormai incombente che metteva a rischio la sicurezza dei piloti.

La prova, verosimilmente, dovrebbe invece disputarsi oggi, dato che le previsioni dicono che qualcuno dei circa 120 piloti che si sono presentati ai cancelletti di partenza ieri, darà forfait. In una giornata che dal punto di vista organizzativo è riuscita al meglio - persino il vento e la pioggia notturna hanno permesso di presentare una pista più compatta e favorevole per le gare - e che ha visto già un buon anticipo della partecipazione di pubblico che invece è attesa per oggi, sotto il profilo sportivo ha invece visto una serie di conferme.

Intanto quelle dei campioni uscenti della Mx1, Giovanni Bertuccelli, e della Mx2, Matteo Del Coco, che sono partiti con il piede giusto anche in questa stagione. Alfio Pulvirenti nella 125, invece, ha bissato la vittoria ottenuta un anno fa sul Rosolina sand track, mentre alle sue spalle è arrivato il giovane Noel Zanocz che l’anno scorso aveva dominato nel Minicross e non ha affatto patito il salto di categoria.

I RISULTATI

MX1: 1) Giovanni Bertuccelli (Ktm), 2) Manfredi Caruso (Yamaha), 3) Ismaele Guarise (Ktm);

300: 1) Jimmy De Nicola (Ktm), 2) Carmelo Ferra (Gas Gas), 3) Luciano Blanchi (Ktm);

Mx2: 1) Matteo Del Coco (Ktm), 2) Paolo Lugana (Ktm), 3) Mirko Valsecchi (Gas Gas);

125: 1) Alfio Samuele Pulvirenti (Ktm), 2) Noel Zanocz (Ktm), 3) Davide Brandini (Ktm);

Veterans Mx1: 1) Nicola Di Luccia (Gas Gas), Mirko Ponzoni (Husqvarna), 3) Pasquale Vizzari (Husqvarna);

Veterans Mx2: 1) Diego Zanchetta (Yamaha), 2) Libertino Parla Ktm);

Minicross Senior: 1) Andrea Maria Roberti (Husqvarna), 2) Niccolò Mannini (Ktm), 3) Thomas Biagioli (Ktm), 4) Paolo Martorano (Ktm), 5) Luca Colonnelli (Gas Gas);

Minicross Junior: 1) David Cracco (Husqvarna), 2) Francesco Poeta (Ktm), 3) Michele Piccoli (Ktm), 4) Nicolas Ghezzi (Husqvarna), 5) Simone Beccari (Husqvarna).

Nel campionato Supermarequadcross, nella Qx1 vittoria di Nicolò Roagna (Yamaha) su Mattia Ioli (Yamaha), mentre nella Sport Lorenzo Bortolozzo (Suzuki) ha avuto ragione di Eddy Ghizzo (Suzuki).

Un omaggio ulteriore è andato alla pluricampionessa Kiara Fontanesi che lascerà le piste per affrontare la seconda maternità.