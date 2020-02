Emilio Scuteri è stato il protagonista degli Internazionali d'Italia di Supermarecross svolti ieri a Rosolina Mare. Il pilota della Ktm-Celestini, reduce da stagioni travagliate dagli infortuni, prende per il verso giusta la prima gara di campionato, facendo capire che è la sua giornata: miglior tempo in qualifica, vittoria in entrambe le manche della Mx2 ed 1° posto nella Supercampione dove, lui calabrese, ha avuto un avversario in più nella tipica coltre di nebbia veneta calata in pista. Se Scuteri è andato oltre le attese, la 3ª edizione della tappa rosolinese del Supermarecross è stata un successo. Il motoclub Rosolina Mare ha dato supporto senza sbavature all'organizzatore FxAction, con una giornata di sole che ha attirato in spiaggia tanto pubblico. Gli oltre cento piloti, diversi di caratura internazionale, hanno messo agonismo e spettacolo nella giusta dose.



CLASSIFICHE

Venendo alle classifiche, nella Mx2, alle spalle di Scuteri, si sono piazzati Andrea Bonaccorsi (Fantic-Berbenno) e lo svedese Filip Olsson (Husqvarna. Nella Mx1 il campione Giovanni Bertuccelli (Ktm-Pardi) ha dimostrato il valore della scuola italiana vincendo al fotofinish la prima manche contro Jonathan Bengtsson (Husqvarna-Svezia), nella seconda ha superato Pier Filippo Bertuzzo (YamahaFermignanese) e Marco Paganini (HondaGaerne).

Nella classe 300 vittoria di Alfredo Memoli (YamahaSalerno) su Luca Milani (KtmMilani) e Alessio Della Mora (KtmCross Park Ponzano). Nella 125, il neo campione Pietro Razzini (HusqvarnaFiamme Oro) si aggiudica le manche e il secondo posto del campione del Supermarecross 85 Valerio Lata (KtmTuscia Racing) mostra un pilota in continua crescita, terzo Tiberio Mazzantini (KtmLa Rocca).



Nel minicross, vince di un soffio il siciliano Alfio Pulvirenti (KtmMilani) su Noel Zanoscz (Husqvarna-Ungheria), a seguire Filippo Pivetta. Nella Junior successo di Nico Bertin (KtmFiamme oro) su Pierpaolo Mosca (KtmSicilia) e Hurricane Utech (KtmGraffignano).



Nella 1ª prova del Tricolore Supermarequadcross Paolo Galizzi (YamahaGf Racer) s'impone sul campione in carica Patrick Turrini (YamahaGf Racer) e su un combattivo Nicolò Roagna (YamahaMgm). Nella Sport, Eddy Ghizzo (SuzukiChimax Lonigo) precede Gianmarco Monaci (KawasakiScorpioni) e Lorenzo Bortolozzo (Suzuki100% Cross Life). Un riconoscimento è andato anche a Valentina Onori (KtmMilani) che ha corso nella 125. © RIPRODUZIONE RISERVATA