ROSOLINA - Con l’omologazione della pista, venerdì scorso, sabato 10 dicembre è stata ufficialmente aperta la stagione del Rosolina Mare Sand Track. Quella del Motoclub Rosolina Mare è stata una vera e propria corsa contro il tempo, con i quasi due chilometri di pista tra gli stabilimenti balneari Blu Marlin, Belvedere, Granso, Sole e Sabbia, Bagni dal Moro e un modulo di spiaggia libera, disegnati e recintati in poco meno di una settimana. E a dimostrazione della credibilità dell’organizzazione e del fascino della località, malgrado il preavviso di sole poche ore e la concomitante apertura della pista di Lignano Sabbiadoro, subito una quindicina di piloti si sono presentati in pista. «Per ora l’accesso sarà riservato solo ai piloti in possesso di tessera Sport Fmi o licenza agonistica Fmi e con motoveicoli pari o superiori agli 85 cc di cilindrata - spiega Alessio Martinello, presidente del Motoclub Rosolina Mare - mentre come da ordinanza sindacale, i giorni di apertura a dicembre e gennaio saranno mercoledì, sabato e domenica, più i giorni festivi ad eccezione di Natale e capodanno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. Nei prossimi giorni, completate e integrate l’iter autorizzatorio, saranno possibili alcune variazioni, come quella per consentire alla Federazione di tenere il raduno dei giovani talenti azzurri in sessioni di due giornate consecutive». A tenere banco, intanto, è la questione della doppia prova dei campionati internazionali d’Italia di Supermarecross. Una volta emerso l’equivoco per cui il Motoclub Rosolina Mare aveva accettato le date del 18 e 19 nella convinzione si trattasse di febbraio, mentre invece la Federazione intendeva marzo, il problema sta ora nel far quadrare tutto. Posto che a fine febbraio il Rosolina Mare Sand Track andrà smantellato per permettere agli operatori balneari di iniziare a preparare la stagione, le date in cui collocare le prove rosolinesi non possono uscire dalla finestra che va da fine gennaio a fine febbraio.



IL CAMPIONATO

Calendario alla mano, elementi di rigidità vengono da team e piloti che non vorrebbero cominciare la stagione a fine gennaio, ma anche dalla volontà di rilanciare la tappa di Taormina cui, infatti, quest’anno erano state assegnate le prove di apertura il 4 e 5 febbraio. Inserire Rosolina tra questa e la tappa del 25 e 26 di Maccarese creerebbe un ingorgo, quindi occorrerebbe rivedere tutto il calendario. «Confido si possa trovare una soluzione che accontenti tutti - chiosa Martinello - siamo consapevoli del disguido e manteniamo la disponibilità a garantire due gare nel periodo in cui la pista a Rosolina Mare è autorizzata. Sono convinto che con la buona volontà di tutti, una soluzione verrà trovata: la nostra è ormai diventata una sede apprezzata, ma soprattutto c’è il rischio che il campionato si riduca a due sole sedi per quattro delle sei prove previste, con una grave caduta di immagine e interesse».