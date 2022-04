Anche Rosolina Mare avrà il suo Beach festival. L'evento si svolgerà il 27, 28 e 29 luglio e con tutta probabilità sarà destinato a crescere negli anni. «Si tratta di un cambio di passo, di elevare la qualità dell'intrattenimento estivo offerto ai turisti e, soprattutto dopo il periodo pandemico, di rendere la nostra località turistica attrattiva per tutte le fasce d'età - spiega il sindaco di Rosolina, Michele Grossato - il Rosolina beach festival sarà la punta di diamante del calendario degli eventi estivi, consapevoli che spesso sono proprio gli intrattenimenti a orientare la scelta della mèta delle proprie vacanze».



IL CALENDARIO



Il Rosolina beach festival si terrà in piazzale Europa. Sarà aperto il 27 luglio con una tappa del musical dei record Mamma mia!, firmato Massimo Romeo Piparo, un cast di oltre 40 artisti tra cui spiccano Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, l'orchestra dal vivo e le travolgenti hit degli Abba. Il giorno successivo salirà sul palco Sangiovanni, giovanissimo cantante vicentino uscito dalla fucina di Amici di cui è stato finalista l'anno scorso, mentre quest'anno è giunto quinto a Sanremo. A chiudere la tre giorni che il comune di Rosolina ha organizzato in collaborazione con Duepunti Eventi e Radio Company, il 29, ci sarà lo show Energia 90, dedicato alla musica di quegli anni, con ospiti speciali e un finale pirotecnico.



RINNOVAMENTO



«Le potenzialità di questo evento vanno oltre il rilancio dopo due anni di limitazioni - aggiunge l'assessore al turismo Alessandra Patrian - perché si inseriscono in un quadro di rinnovamento dell'offerta per restituire a Rosolina un'immagine al passo con i tempi. Lo standard del Rosolina beach festival farà da traino a tutto il calendario degli eventi della stagione che, magari con formule aggiornate rispetto al passato, avrà come altri punti fermi il Carnevale d'estate, la Festa del turista, i concerti all'alba, lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto, ma anche le proposte culturali e quelle di scoperta del territorio. Solo per motivi organizzativi non è stato invece possibile riproporre la Notte di fuoco, che slitterà al 2023. Lo sforzo è quello di offrire intrattenimento e divertimento a tutte le fasce d'età, anche se naturalmente il principale target di Rosolina Mare resta il turismo familiare». «Contemperando le esigenze di tutti - concLude l'assessore - non escludiamo di recepire anche proposte che vengano dagli stabilimenti balneari, che con la formula dell'aperitivo lungo' e delle feste in spiaggia, possono andare incontro alle esigenze dei più giovani».

Intanto, sono già disponibili on line e nei punti vendita Ticketone i biglietti sia del concerto di Sangiovanni che di Mamma Mia!.