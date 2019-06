​Marcella Bella sceglie Rosolina per il suo ultimo video

di Elisa Cacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROSOLINA - La cantante Marcella Bella si è lasciata stregare dalla bellezza della natura incontaminata di Rosolina Mare per girare il suo ultimo videoclip. Sembra che ultimamente il fascino del litorale rosolinese stia attirando sempre più spesso cineprese e personaggi famosi che scelgono gli orizzonti e le spiagge selvagge per incorniciare programmi televisivi o, come in questo caso, dare un'ambientazione unica e suggestiva a una canzone. La nota interprete siciliana è arrivata con la troupe e la produzione affidata a...