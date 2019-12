Corto circuito, casa a fuoco qualche minuto prima del pranzo di Natale

ROSOLINA - Natale di paura per una famiglia di Rosolina. Pochi minuti prima di mettersi a tavola per il tradizionale pranzo di famiglia, infatti, nell'abitazione di via dei Dogi 24 è scoppiato un violento incendio. All'origine del rogo, che ha parzialmente distrutto la casa, ci sarebbe un corto circuito innescato da un motorino elettrico.



Sul posso, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Taglio di Po per i necessari accertamenti. Parte dell'abitazione è andata distrutta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza delle'dificio sono proseguite per tutto il pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA