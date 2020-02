Ore 3.55 di notte: un boato sveglia Rosolina. Colpo dei ladri con la "marmotta"

ROSOLINA - Un boato ha scosso il cuore di Rosolina 5 minuti prima delle 4 della scorsa notte. Un assalto al bancomat della filiale della i BPER Banca, che si trova in piazza Martiri della Libertà, proprio di fronte al Comune. I ladri hanno agito con estrema velocità, utilizzando, a quanto pare il sistema della cosiddetta “marmotta”, ovvero un tipo riempito di esplosivo, per far saltare in aria lo sportello automatico ed appropriarsi del contante. Ancora, però, i carabinieri, accorsi dopo che ormai gli assalitori si erano dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, non hanno contezza dell'ammontare del bottino. Ultimo aggiornamento: 11:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA