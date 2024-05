ROSOLINA - Grande attesa per la seconda edizione dei Rosolina Beach Games che, dopo il riuscitissimo battesimo dell’anno scorso, ora puntano a coinvolgere ancor più partecipanti. Quest’anno, infatti, i giochi si sono evoluti sia per quanto riguarda i contenuti che gli spazi: la manifestazione abbraccerà diverse aree di Rosolina Mare, rendendo partecipi anche molte realtà sportive, ma non solo, dei paesi limitrofi. Il taglio del nastro dell’edizione 2024 avverrà oggi, sabato, alle 21, sul grande palco allestito per l’occasione nella piazza del Centro Congressi, vicino piazzale Europa.



BALLETTO “AEREO”



Protagoniste della serata saranno le ballerine del Centro studi Campus di Porto Viro che interpreteranno lo spettacolo “La legge di Dirac”: uno show basato su varie forme di danza, tra cui quella aerea, che prende spunto dall’omonima legge scientifica che descrive il moto dei fermioni. Lo spettacolo abbraccerà il mondo del ballo a 360 gradi, grazie alle varie contaminazioni sapientemente inserite dalle maestre Greta Frasson ed Elisabetta Barra. “La nostra esibizione - spiegano le due coreografe - porterà il pubblico all’interno del mondo della fisica applicata alla vita reale, in cui le particelle si attraggono e respingono in dinamiche sconosciute ma affascinanti. Da questa prospettiva, puramente scientifica, abbiamo estrapolato un concetto più astratto, che ci permette di sognare e di guardare il mondo dall’alto». Tanti gli oggetti e gli strumenti che saranno utilizzati sul palcoscenico, tra cui varie strutture per la danza aerea: una disciplina circense che si serve di tessuti e cerchi.



STREET DANCE



Domenica 26, invece, alle 11, farà tappa al Centro Congressi la street dance “ShowBeez”, che fa parte del prestigioso circuito “Dance Plus”. La giornata sarà rivolta agli appassionati di tutte le età, poiché dalla mattina fino alle 15 vedrà interessati i bambini, che gareggeranno nella categoria Kidz, per lasciare spazio, poi, prima agli Junior e poi ai Senior. Il contest, che ha raccolto circa 250 ballerini provenienti da tutta Italia, è stato frutto di una collaborazione con l’Associazione apicoltori del Delta del Po, che ha puntato anche su questo tipo di iniziative per sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sostenibile.

Altro punto importante dei Rosolina Beach Games sarà la promozione del territorio: saranno infatti oltre 2mila gli atleti che nei prossimi giorni arriveranno nella località turistica, sfidandosi nelle più disparate discipline, rigorosamente sulla sabbia, tra cui: rugby, tennis, volley, beach soccer, boxe e fitness. Sarà possibile assistere gratuitamente a tutte le competizioni, che si svolgeranno nei week-end del 7, 8 e 9 giugno ed in quello successivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA