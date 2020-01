Sospesa la licenza di un bar frequentato da spacciatori e loro clienti

ROSOLINA - Un bar all’interno del quale si davano appuntamento troppe persone sospette. Non solo. Fra i clienti vi erano svariati pregiudicati. Alcuni degli ultimi arresti per droga avevano ricondotto le forze dell’ordine in quel bar, tappa di soggetti probabilmente legati al mondo dello spaccio e del consumo di droghe. Ne ha fatto le spese il titolare del bar Sole in via Marconi a Volto gestito da cinesi. È stato notificato un provvedimento del Questore di sospensione dell’attività per una settimana.



La nota della Questura sottolinea come «questa decisione dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza si sia resa necessaria a causa dei ripetuti controlli effettuati da polizia e carabinieri all’interno del bar, dai quali è emersa, da maggio a novembre, una costante frequentazione da parte di soggetti pregiudicati o comunque con gravi precedenti penali. Non solo, i recenti arresti e denunce effettuati a Rosolina dalle forze dell’ordine per spaccio di sostanze stupefacenti hanno fatto emergere un traffico di droga, che veniva gestito da alcuni soggetti utilizzando proprio il bar in questione come base per l’illecita attività o, comunque, come luogo di compravendita di droga. Considerato, dunque, che il locale era un ritrovo per malavitosi e, quindi, un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Rovigo ha deciso di sospenderne la licenza per 7 giorni».



Il fatto che un locale sia “abituale ritrovo di persone pregiudicate” è esplicitamente indicato all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come una delle cause che possono portare alla sospensione della licenza di un locale pubblico. Dopo lo stop di una settimana deciso sempre dal Questore di Rovigo lo scorso 17 luglio nei confronti del bar di via Cesare Zen, ad Adria, dopo le sollecitazioni arrivate dalle lamentele dei residenti, sempre ad Adria un analogo provvedimento, a settembre, ha interessato il “Bar Angela” fra corso Garibaldi e via Bocchi, di fronte al quale, la notte fra il 22 e 23 luglio, è avvenuto l’eclatante episodio dell’accoltellamento.

