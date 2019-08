CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINA (ROVIGO) - La attira fingendo di conoscerla e le spilla 190 euro mentre va a prelevare alQuanto accaduto mercoledì mattina aè un fatto che sta scuotendo non poco la tranquillità della cittadina deltizia. A raccontare la vicenda è la madre della malcapitata,che si sente ancora troppo scossa per quanto avvenuto: un episodio che le riesce ancora difficile comprendere del tutto. Erano le 10.30 quando si è recata al bancomat in centro per prelevare. Sistemata la bicicletta sul cavalletto, si è vista venire incontro un uomo che pareva conoscerla per davvero. «Un individuo ha cominciato a dirle in italiano: Ma non ti ricordi? Ero a Padova all'ospedale, proprio dove sei nata tu. Sapeva cose reali della vita di mia figlia racconta la