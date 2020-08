ROSOLINA - Nella notte più “calda” di tutta l’estate, nel weekend di ferragosto, i carabinieri hanno dispiegato un’ampia operazione di controllo sulla costa polesana, sull’asse Rosolina-Porto Tolle, la cui imponenza viene ben illustrata dai numeri. E, in mezzo ad alcol, droga ed articoli contraffatti, sono spuntate anche delle banconote false: quattro fogli da 50 euro tarocchi, che un 20enne ed un 17enne di Cavarzere hanno maldestramente tentato di spendere al Bagno Perla di Rosolina Mare. Le quattro banconote sono state sequestrate mentre i due giovani sono stati denunciati per il reato di spendita di monete falsificate in concorso.

SETTE NEI GUAI

Il bilancio delle intense ore di controlli hanno portato a 7 denunce, 44 veicoli fermati, 52 persone controllate, 2 patenti ritirate, e ad oltre 40 grammi di marijuana e 6 di hashish sequestrati. Nel complesso, i militari della Compagnia di Adria, della Stazione di Porto Tolle e della Stazione temporanea di Rosolina Mare, nella notte fra sabato e domenica, hanno lavorato duro per tenere sotto controllo la situazione nelle località balneari polesane, con controlli mirati agli eccessi con l’alcol, costati la denuncia per guida in stato d’ebbrezza ed il ritiro della patente ad una 45enne di Papozze ed un 24enne di Porto Tolle, trovati al volante, rispettivamente con tassi alcolemici di 1,61 e 1,29 grammi per litro, allo spaccio ed al consumo di stupefacenti, con ben 13 persone segnalate come assuntori e una, un 19enne di Abano, denunciato per spaccio, perché trovato con 15 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, dopo aver appena ceduto rispettivamente 0,7 e 0,8 grammi ad un 19enne e ad un 17enne, sempre della provincia di Padova.

ABUSIVI

Controlli anche per il commercio abusivo con nove ambulanti irregolari sanzionati complessivamente per un importo totale superiore ai 36mila euro e con il sequestro di oltre un migliaio di articoli tra bigiotteria e accessori elettronici, oltre a 120 paia di occhiali con i marchi taroccati di Gucci, Ray Ban e Cavalli. Questi ultimi sono costati ai due bengalesi che li stavano vendendo anche una denuncia per l’ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi, che è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3.500 a 35mila euro. Gli ambulanti abusivi sanzionati, oltre che segnalati al sindaco di Rosolina, competente in materia di autorizzazioni al commercio, sono tutti di origini straniere, ma tutti regolari: oltre ai due bengalesi, un terso loro connazionale, tre marocchini e tre senegalesi.

GIOVANI E DROGA

Le persone segnalate amministrativamente come assuntori, invece, sono tutte italiane, mediamente giovani e giovanissimi, compresi quattro minorenni: oltre ai due padovani, anche due 20enni ed un 16enne residenti in provincia di Varese, un 18enne di Napoli, un 23enne ed un 24enne della provincia di Lecco, un 20enne bergamasco, e quattro “locali”, un 48enne, un 22enne, un 17enne, 16enne, tutti residenti proprio a Rosolina.

