Scontro tra due auto, traffico in tilt lungo la Romea

ROSOLINA - Scontro tra due auto lungo la Statale 309 Romea nel tratto polesano che attraversa Rosolina. Due auto si sono scontrate, rimanendo bloccate sulla carreggiata. Solo lievi traumi per uno dei conducenti, per il quale è stato comunque richiesto l'intervento del Suem 118.



L'incidente è avvenuto in località Volto di Rosolina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, oltre ai sanitari del 118. L'incidente, avvenuto dopo le 13, ha provocato lunghi incolonnamenti per consentire l'intervento dei mezzi di emergenza e il recupero delle auto coinvolte nello schianto. © RIPRODUZIONE RISERVATA